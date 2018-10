Mensch und Maschine

Neulich in einem Parkhaus in Peine: „Du Idiot, nun schluck’ das Ding!“ Der Mann, zornesrot schon im Gesicht, ist mit seinem Gegenüber nicht nur gleich per Du, sondern wird auch ausfallend. Doch sein Gegenüber bleibt stumm und störrisch, kann halt nicht anders, als der Programmierer es auf die Platine gelötet hat – der Kassenautomat kann den Parkschein nicht „schlucken“ und lesen, wenn dieser verkehrt herum in den Schlitz gesteckt...