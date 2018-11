Feierabend in Dresden

Der erste schmeckt doch immer am besten...! Ich hatte neulich einen Glühwein in Dresden. Direkt am Abgang der Augustusbrücke vor der katholischen Hofkirche. Gereicht aus einem kleinen Holzverschlag. Mit Bedacht zubereitet und für diese 1a-Touristenzone der Stadt gar nicht mal so teuer. Heiß, fruchtig, lecker! Das erahnte wohl auch eine größere Gruppe, die sich der kleinen Holzbude näherte. Die Aussicht auf rund 20 zusätzlich verkaufte Becher mit Glühwein scheint in Dresden nicht so beeindruckend zu sein. Denn obwohl der Heizbottich mit Glühwein noch längst nicht leer war hieß es, gnadenlos trocken: „Bei mir nicht mehr!“

