Caren Miosgas andere Sachen

Natürlich habe ich als Kollege Verständnis, wenn Sie, liebe Caren Miosga, es nicht zur Preisübergabe an das Peiner Ratsgymnasium schaffen. Das letzte Mal „in echt“, also nicht im Fernsehen, habe ich Sie im Jahr 2013 zur 50-Jahr-Feier ihrer alten Schule, des Gymnasiums Groß Ilsede (GGI), erlebt. Damals gaben Sie einen kläglichen Spickzettel-Einsatz – mit der Arbeit abgegeben, Sechs! – in ihrer Rede zu, sprachen aber auch, gegen die...