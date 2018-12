Gewohntes verschwindet

Dass, was Ende des Jahres in Woltwiesche passieren wird, ein Traditionsgeschäft schließt und es gibt keinen Nachfolger (siehe Artikel links), passiert nicht nur auf den Dörfern, sondern auch in der Stadt. Bei nicht wenigen Bürgern verstärkt dies das Gefühl des allgemeinen Niedergangs, alles scheint nur schlechter zu werden. Wir berichten in unserer Zeitung über Geschäftsaufgaben und Leerstände, aber auch wenn sich etwas tut, wenn ein...