Erst mal vor der eigenen Haustür kehren

Prost, Neujahr – heißt es noch in einigen Peiner Straßen. Zum Beispiel in der Bodenstedtstraße sieht es auf dem Gehweg noch wie in den ersten Minuten von 2019 aus: Knallerreste, Plastiktüten der Raketen. Dazu, vom Winde verweht, Papiermüll. „Da ist die Stadt zuständig, ich zahle Steuern!“ Nein, Müllvermeidung muss jeder angehen und vor der Haustür gilt es selbst zu kehren!