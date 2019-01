Es ist viel, viel zu viel zu tun

Wenn der Herr Bundestagspräsident zu uns spricht, hören wir natürlich genau zu. Wenn Wolfgang Schäuble in seiner Erinnerung an die Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren aber mahnt, die Männer müssten „gelegentlich mit Nachdruck erinnert werden“, sich mehr in der Hausarbeit einzubringen, so kann er unsereins nicht gemeint haben. Denn: Wer wohl ist am Samstag mit dem Hund durch den Schneeregen getrabt? Wer hat vorgestern die...