Etwas mehr Wertschätzung

Na, was schenken Sie Ihrer geliebten Gattin diesen Samstag? Und was bekommt er, der „Herr im Haus“? Es wird ja wohl niemand im Peiner Land vergessen haben, dass heute der Ehegatten-Tag ist. Eine treffliche Gelegenheit für Verheiratete, sich Wertschätzung entgegenzubringen. Das kann ja nicht schaden, auch an anderen Tagen nicht. A pro pos: Der nächste Festtag der Liebe steht auch schon vor der Tür – der Valentinstag am 14. Februar. ...