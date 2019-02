Viele Menschen im Peiner Land wachen heute fröhlich auf: Wochenende! War ja auch wieder eine anstrengende Arbeitswoche.

Tatsächlich? Denn britische Forscher haben den Büroalltag einmal genau unter die Lupe genommen: Vom Achtstundentag ziehen sie ein beträchtliches Zeitpensum ab für zum Beispiel das Kaffee kochen, die Schwätzchen mit Kollegen, Rauchpausen, Schminken und was sonst unaufschiebbar ist. Unterm Strich bleiben von den acht Stunden lediglich drei mit Arbeit. Und die sind stressig – die Arbeit ist einfach nicht zu schaffen. Die sogenannte Prokrastination greift um sich, das extreme Ausschieben. So wächst von Tag der Berg Arbeit – und der Frust ebenso.

Etliche Unternehmen haben auf die Umbrüche in der Arbeitswelt bereits reagiert und zum Beispiel auf eine 4-Tage-Woche umgestellt – mit mehr Effizienz und glücklicheren Mitarbeitern angeblich.

Die klassische 40-Stunden-Woche wackelt, passt wohl nicht mehr so recht in moderne Zeiten. Einstweile aber hält sich unsereins an die weisen Worte der lieben Oma: Was Du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen.

P. S.: Die Oma hatte für den Fall der Fälle noch eine andere Weisheit parat: Morgen ist auch noch ein Tag...