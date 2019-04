Hüpfen fürs Klima

Diesen Freitag werde ich es auch tun: Hüpfen für den Klimaschutz! – So wie die demonstrierenden Schüler der „Fridays for Future“-Bewegung. Dumm nur, dass ich Rentner bin und es niemand interessiert, schulfrei kriege ich auch nicht. Ich tu’ zumindest was für meine Beweglichkeit. Die schulschwänzenden, klimarettenden Schüler werden von der Kanzlerin gelobt, „fortschrittliche“ Politiker wollen deshalb das Wahlalter auf 14 Jahre...