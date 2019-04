Großbaustelle Peine

So eine Baustelle, die ist an und für sich eine gute Sache. An einer Stelle, an einem Problem also wird gearbeitet – ein Schaden repariert, etwas Neues geschaffen, die bestehende Situation verbessert. Und Baustellen gibt es derzeit reichlich im Peiner Land. Daraus darf gefolgert werden, dass gleich mehrere Probleme aus der Welt geschafft werden – dass Peine schöner und besser wird. Auf den Plänen sieht anfangs auch alles schön und gut...