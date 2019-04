Von O bis O

Der Volksmund hat ja so allerlei Weisheiten auf Lager. Überlieferte Erkenntnisse und Erfahrungen, die unsereins bis heute sicher durch den Alltag bringen. Bisweilen aber kann man dabei ganz schön aufs Glatteis geraten – so wie es einem Bekannten passiert ist, im wahren Wortsinn. „Der frühe Vogel fängt den Wurm“, zitierte er schon vor Wochen forsch. Allen anderen voraus hat er Sommerreifen am Auto, die Winterreifen im Keller...