Die Frage lautet: Greift die Sperre (noch)?

Jeder gerät mal an den Punkt, an dem er ausrasten und sich extrem verhalten will. Als ich zum dritten Mal in einer laternenlosen Ecke in einen Hundehaufen mitten auf dem Fußweg trat, hätten mir Hund und Besitzer nicht begegnen dürfen. Ein kurzer Moment, doch dann muss sofort die charakterliche Sperre einsetzen!