Der Gretachismus

Mit 14 Jahren wurde ich evangelisch konfirmiert. So sollte der Eingang ins evangelisch-kirchliche Erwachsenenalter glücken. Mein Konfirmationsspruch, der Psalm 23, wurzelt in altorientalischer Viehzüchtertradition und handelt vom Vertrauen in den guten Hirten, der noch im Angesicht der Feinde den Tisch deckt. Vor allem der protestantische Aspekt dieser „Bekräftigung“ blieb bis heute erhalten. Unvergesslich die vielen Unterrichtsstunden...