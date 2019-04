Blau, Gelb oder Schwarz?

Ein Hoch auf alle Hausmeister. Die sind prompt zur Stelle, wenn’s irgendwo klemmt oder knirscht oder etwas ganz im Dutten ist. Hausmeister haben stets das richtige Ersatzteil in der einen Kitteltasche, in der anderen das richtige Werkzeug. Und sie haben – im Gegensatz zu uns Laien-Klempnern – den richtigen Plan. Auch bei uns im Viertel wacht so ein Hausmeister. Wenn’s irgendwo klemmt oder knirscht, dann weiß er, wie unsereins in den...