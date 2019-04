Unterirdischer Protest

Gemeinsam gegen Südlink – unter diesem Motto haben sie sich in Garbsen zur Großdemo getroffen. Der Südlink ist eine der geplanten Leitungen, die den Windstrom aus dem Norden in den Süden der Republik führen soll und offenbar doch nicht durch den Landkreis Peine, sondern westlich davon nahe Hannover verlaufen soll. In Garbsen – und zuvor auch im Kreis Peine – haben sie heftig gegen den Südlink protestiert, der unterirdisch verlaufen...