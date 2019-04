Mit dem Äquinoktium (Tag-und-Nacht-Gleiche) setzt am 19., 20. oder 21. März jeden Jahres der astronomische Frühling ein, meteorologisch bereits am 1. März, weil Statistiker das so wollten.

Mit dem Frühling werden hübsche Blumen, verführende Düfte, himmlische Stunden zu zweit assoziiert. Erwacht diese Jahreszeit, wehen laue Lüfte.

Die einen überfällt Frühjahrsmüdigkeit, andere werden unruhig, von Frühlingsgefühlen befallen. Manche erleben einen zweiten Frühling, und Verliebte spielen „Hasch mich, ich bin der Frühling“. Die Männerchöre schmettern „Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen trallala ...“

Nicht nur frühblühende Pflanzen nutzen die ersten Sonnenstrahlen, auch die sorgsam im Winter gewarteten Grillanlagen dürfen im Peiner Land nach draußen. Mit den Temperaturen steigt zeitgleich auch der Hunger auf Grillfleisch in unserem Landkreis. Die Luft, erfüllt vom Duft der Blüten, wird – gemäß dem Motto „Grill dich glücklich“ – durchdrungen von vielerlei Duftnoten gegrillten Fleisches, vom kross gegrillten Fisch bis hin zur fast verkohlten Bratwurst.

Wie gut, dass die niedlichen Osterküken und die Osterlämmer nicht wissen, was der Frühlingsanfang für sie mit sich bringt.

Faszinierend auch der jährliche Peiner-Autofrühling (frei nach Goethes Osterspaziergang):

„Vom Eise befreit sind Fuhse und Eixer See durch des Frühlings holden, belebenden Blick, und in Peine grünet Autoglück.

Der alte Winter, in seiner Schwäche, zog sich in den Harz zurück. Von dorther sendet er, fliehend, nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über des Marktplatzes Flur. Aber die Kaufmannschaft duldet kein Weißes.

Überall regt sich Handel und Streben, um alles mit Aktion zu beleben. Wohl an Traumautos fehlt’s im Revier. Wer begeistert die Peiner dafür? Volk, kehr um, um’s einzusehen, nach der Stadt zurückzugehen!

Aus des Stadtparks grünem Tor dringt hungriges Gewimmel hervor. Jedermann chillt heut’ so gern.

Stadteinwärts rauscht Shopping-Verkehr. Denn dafür sind sie angestanden, aus allen Häusern dumpfen Gemächern, aus Besucher- und Familienbanden, aus dem Dunst von Zimmern und Dächern, aus der Straßen staub’ger Enge, aus den Vororten ehrwürdiger Pracht, alle hat es hin zur Innenstadt gebracht.

Sieh nur, sieh! Wie behänd sich die Menge durch Hüpfburg und Fressbude schlägt, selbst von Braunschweigs fernen Pfaden reisen Wohnmobil-Fans an.

Ich höre schon des Stadtrates Gegrümmel. Hier ist des Paaners wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein: Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!“

