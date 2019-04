Fehlendes Taktgefühl

Feuerwehrmann, Astronaut, Formel-1-Fahrer – das wollte ich alles nicht werden als Kind, glaube ich. Zumindest habe ich es nicht in einer Tour artikuliert, dass das mein großes Ziel wäre. Aber auf die Pauke hauen wollte ich (schon) damals. Das habe ich zwar auch fast nie in großer Runde kundgetan, war aber definitiv mein Wunsch – zumindest, wenn mal ein Spielmannszug vom Rummel bei uns durch die Siedlung zog. Als chronischer Nichttänzer mit glaubhaft angenommenen, fehlendem Gefühl für Rhythmus, und wohl auch Takt, ist es wahrscheinlich gut für alle Spielmannszüge dieser Welt, dass ich diesen Wunsch nie in die Praxis umgesetzt habe. Ich überlasse es denen, die es können: Die Schotten, die können draufhauen! Demnächst zu überprüfen beim 21. Highland Gathering in Peine.

