Peine steht vor wichtigen Weichenstellungen

Mit den Ostertagen hat auch im Peiner Land der Frühling endgültig Einzug gehalten. Der Winter (der kein richtiger war) ist vertrieben, und die Menschen in Stadt und Kreis treibt es raus ins Freie – Peine blüht auf. Das dürfen die Peiner erst einmal ausgiebig genießen, denn auf dem Programm zwischen Ende April und Anfang Mai stehen gleich mehrere Feste. An diesem Wochenende geht es in Peine los mit dem Autofrühling plus Verkaufssonntag....