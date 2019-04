Wohnungsbau als Streitobjekt

Eine Wohnbebauung in praktisch allen Vechelder Ortschaften – hier ein bisschen mehr, dort ein bisschen weniger: Ein solches Szenario hat das Planungsbüro für die Gemeinde Vechelde entworfen. Aber es regt sich Widerstand – im Kleinen für den Mölderweg in Denstorf (siehe Vechelde-Seite). Wer sich auf der einen Seite aber gegen den Verkauf von Baugrundstücken ausspricht, müsste auf der anderen Seite aber auch sagen, wo angesichts dieser Einnahmeverluste gespart werden soll – in der Gemeindepolitik stehen also mal wieder spannende Diskussionen an.

