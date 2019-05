Ein Briefkasten für die Liebe

In Zeiten von E-Mails und Messaging-Diensten wie WhatsApp ist der Briefkasten vor der Türe ein wahrer Hungerleider. Es gibt nur magere Kost, bisweilen schwer verdauliche, nämlich überwiegend Werbung oder Rechnungen. Ein postalischer Leckerbissen wie eine Ansichtskarte von Freunden aus dem Urlaub oder gar ein „richtiger“ Brief, von Hand geschrieben, ist höchst selten dabei. So ändern sich die Zeiten halt. Deshalb wünscht unsereins allen...