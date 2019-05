Bitte keinen Stress!

Vorsicht – „tieffliegende“ Männer, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, auf denen sie sich mit zunehmender Zeit nicht mehr oder nur noch mit Mühe halten können: Der Himmelfahrtstag, der von einigen – auch solchen, die gar keine Väter sind – als „Vatertag“ in Beschlag genommen wird, steht wieder an; man darf gespannt sein, welche „ernüchternde“ Bilanz die Polizei diesmal angesichts des Alkoholkonsums in Teilen der Bevölkerung ziehen muss.

Okay, wir wollen nicht alles schlechtreden, was an diesem Tag geboten wird und was sich so unserem Auge präsentiert. Wer es ein wenig besinnlicher, ruhiger und entspannter mag, sollte sich am „Vatertag“ aufmachen zum Kugelwasserturm auf dem Ilseder Hüttengelände: Dort beginnt der Tag mit einem ökonomischen Gottesdienst, der immer wieder erstaunlich gut besucht ist. Es folgt ein Fest für die Familie – auch das ist möglich an einem solchen Tag, sicherlich auch in Ihrer Nähe.