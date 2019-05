Angst vor Wölfen – anderswo lachen sie darüber

Was beschäftigt die Menschen im Landkreis Peine? Okay, die Nachwehen des Himmelfahrtstags, der von nicht wenigen als „Vatertag“ gefeiert wird – statt Besinnung also Besäufnis. Doch das alles soll hier kein Thema sein.

Und das Peiner Klinikum bewegt weiter die Menschen: Dazu jedoch wird ebenfalls an dieser Stelle geschwiegen, denn mit Zahlen, Fakten und einem abgestimmten Vorgehen in dieser heiklen Frage wollen sich die Peiner Stadtpolitik und Kreispolitik erst in der nächsten Woche aus der Deckung wagen.

Was bleibt? Der Wolf – mal wieder. Besser gesagt: ein toter Wolf, der im Gräwig gefunden worden ist zwischen Klein Ilsede, Peiner Klinikum und Dungelbeck. Damit ist es nun endlich amtlich: Den Wolf gibt es – oh Wunder – auch bei uns im Kreisgebiet. Für Experten wie den früheren Wolfsberater Carl Lauenstein aus Bodenstedt ist das wahrlich keine Überraschung. Für ihn ist klar, dass Isegrim spätestens seit Mai 2015 durch unser Kreisgebiet strolcht: Seinerzeit hat Lauenstein ein Reh im Denstorfer Holz entdeckt, das – für ihn sicher – von einem Wolf gerissen worden ist. Erst Monate später hat der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) jedoch das Ergebnis an dem Kadaver öffentlich gemacht mit dem Hinweis: „Den Rehriss bei Vechelde hat ein hundeartiges Tier – ein Kanide – verursacht.“ Es kann also auch ein verwilderter Hund gewesen sein. Auf der Niedersachsenkarte mit den Gegenden, in denen sich zumindest phasenweise ein Wolf aufhält, blieb der Landkreis Peine nicht erwähnt. Der Eindruck in der Bevölkerung: Die staatlichen Behörden haben die Wolfsvorkommen verschwiegen, wollen die Bevölkerung auf die Weise beruhigen.

Doch das alles lässt sich nun mit dem (toten) Wolf nicht mehr aufrecht erhalten: Inzwischen räumt auch der Landkreis Peine ein, Nachweise von Wölfen im Kreisgebiet gebe es bereits seit 2015. Und zwei Jahre später, also 2017, ist dem Landkreis zufolge an der Bahnlinie Hannover-Berlin – nahe Plockhorst – eine junge Wölfin von einem Zug erfasst und getötet worden. Seinerzeit – so besagen es jedenfalls meine Recherchen – hat der Landkreis allerdings nicht über diesen Vorfall berichtet. Zufall?

Die Folge einer solchen sonderbaren Informationspolitik staatlicher Behörden ist eine Wolfs-Hysterie: Zugegebenermaßen ist sie im Kreis Peine nicht so ausgeprägt wie anderswo, womöglich weil – laut Landkreis – in unseren Gefilden noch keine Nutztiere durch das Raubtier zu Schaden gekommen sind. Aber immerhin gibt es auch bei uns immer wieder Menschen, die den Wolf gesehen haben wollen; und der Adenstedter Kindergarten hat nach unseren Infos das Spielen der Kinder im Lahwald zumindest zeitweilig untersagt.

Was soll aber das Wolfs-Geheul der Peiner? In Bayern, so höre ich, kann der Wolf die Menschen jedenfalls nicht (mehr) schrecken, sie haben sich offenbar an ihn gewöhnt. Dort ist (inzwischen) der Braunbär das Aufreger-Thema.