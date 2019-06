Toleranz und Miteinander

Das Fest der Kulturen und das Fastenbrechen – zwei Veranstaltungen, die in Peine am Samstag, also an einem Tag, gefeiert worden sind. Auch wenn dies ein Zufall gewesen ist – es ist eine gute Fügung, denn beide Events gehören zusammen: das Werben für Toleranz beim Fest der Kulturen und das Fastenbrechen als Signal für ein friedliches Miteinander – das passt. Da sollte sich auch niemand von Störern provozieren lassen.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder