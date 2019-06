Öko-Dilemma ohne Ausweg?

Der „beste“, weil umweltschonendste Strom, ist der, der gar nicht verbraucht wird. Und: Stromsparen fängt im Kopf jedes Einzelnen an. Also habe ich den Schicksalsschlag, dass mein elektrischer Rasenmäher den Geist aufgegeben hat, als Signal empfunden – und mich auf einen mechanischen Rasenmäher, also stromlosen Handrasenmäher eingelassen. Allerdings: Mit diesen Handmähern soll lang gewachsener Rasen nur schwer bis gar nicht zu bändigen sein – meine „Öko-Wiese“ wäre also Vergangenheit. Ein Dilemma – da sind „Profis“ gefragt mit einer Lösung.

