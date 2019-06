Der Tag der Katholiken

Ein leicht neidvoller Blick richtet sich in sechs Bundesländer: In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist am Donnerstag ein gesetzlicher Feiertag: Fronleichnam, ein katholischer Feiertag – deshalb gehen wir im vorwiegend protestantisch geprägten...