Die Kirche bleibt im Dorf – doch die Zeiten haben sich geändert, und das gilt auch für so etwas scheinbar „Unantastbares“, an dem nun gerüttelt wird: Im Peiner Beritt haben sie bereits auf Kirchen verzichten – in Adenstedt ist sie sogar abgerissen worden, dort entsteht ein Wohnbaugebiet. Übrigens ist die katholische Kirche geopfert worden – ausgerechnet.

Die Kirche bleibt im Dorf – das gilt also nicht mehr uneingeschränkt. Vielleicht müssen wir den Satz heute umformulieren und sagen: Die Schule – genauer: die Grundschule – bleibt im Dorf.

Jedenfalls nimmt die Diskussion über die Zukunft dieser „Zwergen-Schulen“ – darf ich das eigentlich sagen? –, also der Grundschulen, die für die Entwicklung unserer Kinder eine so elementare und prägende Bedeutung haben, nun wieder Fahrt auf in der Stadt Peine und in der Gemeinde Ilsede.

Die Fragen in den beiden Kommunen sind ähnlich, und dennoch sind auch ganz unterschiedliche Tendenzen festzustellen. In Peine geht es um die Grundschulen Woltorf/Schmedenstedt und Dungelbeck, in Ilsede um die in Gadenstedt/Adenstedt und Groß Lafferde. Und dann das Grundsätzliche: Sollen die drei jetzigen Grundschulstandorte erhalten bleiben? Oder soll es gemeinsamen Schulneubau geben – in dem einen Fall zumindest für Woltorf/Schmedenstedt oder gar für Woltorf/Schmedenstedt und Dungelbeck, in dem anderen Fall für Gadenstedt/Adenstedt und Groß Lafferde.

Die nächste Gemeinsamkeit: In Peine und Ilsede gehen Eltern der betroffenen Kinder auf die Barrikaden, fordern den Grundschulstandort in ihrem Heimatdorf – gemäß dem vertrauten Motto: kurze Wege für kurze Beine.

In Ilsede allerdings ist das Diskussionsklima vergiftet – so sehr vergiftet, dass die Gemeinde bereits eine externe Beratungsfirma als „Moderatorin“ beauftragt hat bei den „Wortgefechten zwischen den Fronten“. Warum es dazu gekommen ist, dass den Eltern das Vertrauen in die Rathausverwaltung und in die Gemeinderat abhanden gekommen ist, dafür gibt es Gründe: Einer könnte sein, dass die Ilseder Verwaltung mit dem Vorschlag in die Debatte gegangen ist, die Grundschulgebäude in Groß Lafferde, Gadenstedt und Adenstedt schließen und für eine Schulneubau in Gadenstedt errichten zu wollen – ein Vorschlag, für den es gute (pädagogische) Gründe gibt, der aber bei Eltern den Eindruck erweckt hat, die Verwaltung – und damit auch die Politik – habe sich bereits festgelegt, eine ergebnisoffene Diskussion sei nicht mehr möglich.

Die Peiner Stadtverwaltung jedenfalls hält sich da deutlich bedeckter: Sie gibt der Politik keine Empfehlung – sie zeigt nur alle Möglichkeiten auf, und der Rat der Stadt muss alleine entscheiden.

Abgesehen davon: Solche kniffligen Entscheidungen wie Schulschließungen sollte die Politik (möglichst) einstimmig fällen -- oder es bleibt beim Status Quo. Denn wer Veränderungen will, wird sonst abgestraft. Und die nächsten Kommunalwahlen sind bald – in 2021.