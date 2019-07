Sie haben es bereits in das Online-Lexikon Wikipedia geschafft: die vier Jungs der Band „The Esprits“. Grund dafür sind bemerkenswerte Auftritte, im Sommer sind sie sogar im Vorprogramm von Revolverheld am Start. „The Esprits“ – das sind Roman Ritter (Leadsänger, Gitarre), Andre Löper (Schlagzeug, Gesang), Till Pera (Gitarre) und Mr. Big OH (Bass, Gesang). Und es waren mal Vechelder Jungs, die sich 2012 – vor neun Jahren – gegründet haben. Seinerzeit haben wir über die Band berichtet, haben bereits Euphorie und ein gewisses Selbstbewusstsein gespürt, dass sie es zu etwas bringen könnten – zu was, das war damals aber nicht vorhersehbar. Heute wissen wir: zu Revolverheld – tolle Sache.

