Mein Müll bleibt daheim

In Broistedt findet am Sonntag wieder das „Bürgerfrühstück“ am Schützenheim statt. Man kann da ruhig hingehen. Es werden nicht die Bürger von der Gemeindeverwaltung zum Frühstück vernascht. Vielmehr ist es eine unterhaltsame und zwanglose Zusammenkunft, die sich als Ersatz für ein aufwendig zu organisierendes Volks- oder Schützenfest bewährt hat. Denn die Bürger bringen, das, was sie vernaschen wollen, zu diesem Anlass selbst mit. Auch...