Kuscheliges Peine

Ist schon wieder Peiner Freischießen? Na klar! Wie merkt das jeder? An den Fahnen, der Musik … mein Kollege Thomas Stechert, unser „Freischießen-Versteher“, arbeitet das in seiner Kolumne hübsch auf. Doch ein Aspekt fehlt – und auch der sagt viel aus über das Freischießen: In den vergangenen Tagen war es ganz schon voll in der Tiefgarage an der Wallstraße in Peine. Einmal hat es sogar geheißen: voll belegt – wobei ich dort dann trotzdem noch ein kleines Plätzchen für mein Auto entdeckt habe. Fakt ist aber: Zu Freischießen fallen der Schützenplatz und der Hagenmarkt als Parkfläche weg. Es wird eng in Peine, um nicht zu sagen: kuschelig.

