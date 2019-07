Sei noch mal ein Kind

Die Erinnerungen an die Kindheit in Groß Bülten und Ölsburg – damals waren die Sommer so endlos, die Pommes im Bolzberg-Freibad so lecker, die Schneemänner im Winter so riesig. Mit unverstelltem Blick die Welt erobern. Tja und ach, inzwischen vergilbt diese Zeit im Fotoalbum. Längst vorbei auch die Schulzeit. Der Ernst des Lebens ist Alltag. Klar, es muss eingestanden werden, dass der Rückspiegel des Lebens nur zu gern die Dinge...