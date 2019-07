Endlich mal draufhauen

Journalisten hauen doch immer nur drauf! So etwas muss man sich als „Schreiberling“, als „die Presse“ immer wieder mal anhören. Wir kennen das, können damit umgehen. Dabei habe ich es nie getan: Ich habe noch nie „voll auf die Pauke“ gehauen. Aber ich würde es so gerne mal machen! Doch in Ermangelung von Takt- und Rhythmusgefühl – ich erwähnte bereits an dieser Stelle, dass ich ein chronischer, überzeugter und recht handelnder...