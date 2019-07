Sterben in Eigenregie

Die klassische Eckkneipe an sich ist ja angeblich am Aussterben. Die wenigen, die es noch gibt, gelten inzwischen teilweise als „Kult“ oder „Klassiker“ und man traut sich mal rein, um ein bisschen Milieu zu erleben. In Hamburg lockt das sogar Touristen an. Das „Sterben“ der Eckkneipen sorgt bei mir nur teilweise für Mitleid. Ich erinnere mich an diverse Wirte, die „die jungen Leute“ in „meinem Laden“ nicht haben wollten und sich auf...