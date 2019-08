Grenzenlose Liebe

Liebe kennt keine Grenzen: Zwischen dem Landkreis Peine – genauer gesagt: zwischen dem Kreishaus in Peine – und der finnischen Stadt Heinola sollen exakt 1754 Kilometer liegen. So besagt es jedenfalls ein Hinweisschild am Kreishausparkplatz in Peine. 1754 Kilometer – da ist schon von grenzenloser Liebe zwischen den beiden Partnerkommunen zu sprechen: dem Landkreis Peine und Heinola. Komisch nur: Im Internet gibt der Entfernungsmesser andere Zahlen an: 1373 Kilometer Luftlinie, 1814 Kilometer Fahrtstrecke.

Stellt sich noch die Frage: mit dem Auto/mit der Fähre nach Heinola oder mit dem Flugzeug? In der heutigen Zeit darf bei solchen Überlegungen die Berechnung der Ökobilanz nicht fehlen – Greta Thunberg lässt schon grüßen.

Nebenbei: Auch die Gemeinde Vechelde unterhält partnerschaftliche Kontakte nach Finnland – mit der Stadt Valkeakoski: Luftlinie knapp 1300 Kilometer entfernt. Gerade ist eine Vechelder Delegation dort zu Besuch – im Sinne der Völkerverständigung.

iskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an