Viel Lärm in Vallstedt

Mit der Ruhe auf dem Lande ist es so eine Sache. Was Verkehrslärm anbelangt, ist es in den Dörfern (meist) ruhiger als in Städten. Doch es gibt ja noch anderen Lärm, und davon berichten sie aus Vallstedt, vom Lande. Das Problem: Im Bereich Grundschulhof, Sporthalle und Beachvolleyballanlage in Vallstedt wird offenbar gerne und laut gefeiert – auch nachts, schildern es Anlieger. Ja, es gebe eben auch Menschen, die in dem Bereich wohnen und nachts schlafen wollen. Also: Bitte Rücksicht nehmen, die Musik leiser stellen, die Gespräche ein paar Lautstärken runterfahren. Und: Bitte den Müll entsorgen. Dann sollte der Friede auf dem Lande auch gewahrt bleiben.

