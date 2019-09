Umweltschutz von klein auf

Nein, um unsere Erde müssen wir uns keine Sorgen machen, auch wenn es bekanntlich die einzige ist, die wir haben. Wie ich zu diesem unfassbaren Optimismus komme? Weil ich dabei gewesen bin, als die Kinder der Vechelder Kindertagesstätte (Kita) Köchinger Straße den Hof Brenneke in Wahle besucht haben.

Bei diesem Besuch haben die Mädchen und Jungen erfahren, was sich alles im und auf dem Erdboden tut. Dazu gehört auch, dass Abfall auf dem Boden landet. Dass sich das aber nicht gehört, wissen die Kindergartenkinder längst, denn: „Tiere fressen Plastikmüll und sterben“, hat eines von ihnen erzählt. Es seien „schlechte Menschen“, die die Umwelt so verschandelten, heißt es treffend. Und dann ist noch von einem Igel die Rede, der sich in einem Sahnebecher verfangen habe – eine für die Kita-Kinder sehr bedrückende Geschichte. Wenn das kein Anlass zum Optimismus ist?

