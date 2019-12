Tierische Termine

Wenn ich mit anderen (noch) über die Vorzüge meines Berufs spreche, als Lokaljournalist, dann sage ich immer: „Ich lerne so viele interessante Menschen kennen!“ Da ist der Kranfahrer, der wegen der Höhe seines Arbeitsplatzes in der Mittagspause oben bleibt – mit (früher) improvisierter Toilette. Da ist der letzte Überlebende des „Wunders von Lengede“. Da ist der Überzeugungstäter, der als Lehrer immer noch an die Hauptschule glaubt. Es sind wirklich viele, es ist wirklich bereichernd! Besonders gerne habe ich aber auch Termine mit Tieren. Da ist die „Kuh des Jahres“, der Spürhund mit Spezialausbildung, Meerwasserschnecken oder ein Haufen voller Dackelwelpen. Diesmal war es der Besuch einer Praxis für Tier-Physiotherapie und -osteopathie (siehe vierte Lokalseite). Das sind gute Geschichten! Aber leider gibt es auch hier die anderen...

