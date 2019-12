Kitas und dazu einigen Ärger

Mit dem heutigen Tag – so ist vielerorts zu lesen – ende die zweite Dekade, also der zweite Zehnerschritt an Jahren in diesem Jahrtausend. Doch stimmt das überhaupt? Unser Leser Heinz-Georg Baumann aus Ölsburg hat uns einen Zeitungsartikel gemailt: Demnach ist das zweite Jahrzehnt in den 2000-ern nicht etwa mit dem heutigen Tag beendet, sondern erst in einem Jahr – am 31. Dezember 2020. Stimmt, vielen Dank nach Ölsburg!

Trotzdem: In Nachrichtensendungen ist bereits jetzt davon die Rede, was von dieser Dekade haften bleibt – die Finanzkrise, die Griechenland-Krise. Zudem stehe diese Dekade aber auch für so ausgefeilte Dinge wie Tattoos.

Und was ist los gewesen im Kreisgebiet? Für mich steht die jetzige Dekade im Zeichen der Kindertagesstätten (Kita): Alle Kommunen im Landkreis haben mit großem finanziellen Aufwand Kita-Plätze geschaffen. Trotzdem: Mancherorts – etwa in Vechelde und in Peine – gibt es Ärger, weil Eltern nicht zufrieden sind mit der Kita für ihren Nachwuchs. Und neuerdings ist auch noch Protest gegen die Straßenausbaubeiträge angesagt: Doch der hat gerade begonnen und wird uns noch im nächsten Jahr begleiten – also bis zum (wirklichen) Ende dieser Dekade.

