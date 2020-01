Polizeipferde in Vechelde

Sattelt die Vechelder Polizei um? Der Verdacht drängt sich auf, nachdem ich in Wahle einen Polizeiwagen mit Pferdeanhänger beobachtet habe. Die Vechelder Polizei künftig auch hoch zu Ross – das hätte doch etwas und würde möglicherweise ganz neue Möglichkeiten eröffnen, zumindest was die Öffentlichkeitsarbeit anbelangt. Und wie zu hören ist, gibt es bei der Vechelder Polizei durchaus Stimmen, die sich Pferde als Fortbewegungsmittel wünschen würden. Doch dieser Wunsch bleibt (wahrscheinlich) unerfüllt: Denn beim Pferdeanhänger dürfte es sich um einen der Polizei Braunschweig handeln, die auch in der Gemeinde mitsamt Pferd im Einsatz sind.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an