Alles Müll, oder was?

Gehen Sie gerne spazieren? Abends einmal um den Block, oder gern auch mal in die Natur? Ja klar, warum nicht?

Meine Gemahlin und ich gehen auch gerne spazieren. Wir wohnen so, dass wir nach wenigen Minuten in der „freien“ Natur sind. Dort können wir Landschaft, Feld und Flur nebst allem, was da kreucht und fleucht, genießen. Sagen wir eher, wollen wir genießen.

Außer Flora und Fauna gibt es nämlich noch Müll-Hinterlassenschaften unbekümmerter Zeitgenossen zu besichtigen. Leider werden auch oft Gartenabfälle am Waldesrand abgekippt, wo sie nichts zu suchen haben. Manchmal finden wir volle Müllsäcke, dann informieren wir den Grundstückseigentümer oder den Abfallentsorgungsbetrieb.

Meine Frau und ich sind davon genervt und nehmen Behältnisse mit, sammeln unterwegs vor allem Kunststoffmüll vom Wegesrand auf. Da kommt einiges zusammen, was wir dann natürlich ordnungsgemäß entsorgen.

Kürzlich ging ich an einem Tag durch unsere Wohnsiedlung, an dem die „gelben Säcke“ am Rand der Wohngrundstücke zur Abholung am nächsten Tag abgelegt waren. Ich konnte eine stattliche Anzahl gelber Säcke feststellen, im Schnitt pro Haushalt vier Säcke. Hochgerechnet schätzt man 25 bis 40 Säcke pro Jahr pro Haushalt. Bei 50.000 Haushalten im Peiner Land kommen 1,3 bis 2,0 Millionen Säcke zusammen. Bei einem durchschnittlichen Füllgewicht von rund 2,5 Kilogramm je Sack sind das 3000 bis 5000 Tonnen pro Jahr. Da staunste, wa?

Der „gelbe Sack“ für Verpackungsmüll gehört zum „dualen System“, das die die öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung ergänzt. Industrie und Handel zahlen dabei Lizenzgebühren für die Entsorgung von Verpackungen. Bekannt ist der „Grüne Punkt“. Es gibt auch Veolia, Interseroh, usw.. Seit 2009 müssen sich alle Firmen am dualen System beteiligen. Mehr als die Hälfte des Inhalts des gelben Sackes landet in der Verbrennung, nur etwa 40 Prozent werden stofflich verwertet.

Also eigentlich ist alles geregelt. Warum wird dennoch so viel in die Natur geworfen?Wahrscheinlich sind die Strafen zu lasch. Wer zum Beispiel in Singapur Müll achtlos wegschmeißt, muss mit drakonischen Strafen rechnen.

Schon ein weggeworfenes Streichholz wird teuer. Wer erstmals ertappt wird, kommt mit 95 Euro Strafe davon. Getränkedosen schlagen mit bis zu 600 Euro zu Buche. Unverbesserlichen Müllsündern drohen bis zu 3000 Euro Strafe, wahlweise Arbeitseinsätze von etlichen Stunden, um Müll auf öffentlichen Straßen und Plätzen einzusammeln.

Ich bin für die Einführung des Singapur-Systems, meine Frau würde gern kontrollieren.

Wolfgang Gemba, ehemals Kreisrat für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz der Peiner Landkreisverwaltung, schreibt in seiner Kolumne zu aktuellen Themen, „die einen Menschen im Peiner Land so bewegen“.