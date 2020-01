Erinnerungen an das Singen

Einige pfeifen ja aus dem letzten Loch, doch singen will heute kaum noch jemand. Ehrlich gesagt: Ich kann es verstehen. In meiner Schulzeit war im Musikunterricht noch Gemeinschaftssingen angesagt – ich habe es allerdings vorgezogen, besser nur die Lippen zu bewegen, um dem Chor nicht durch meine schiefen Töne in Mitleidenschaft zu ziehen. Und Heiligabend war das Singen der Weihnachtslieder für mich vor der Bescherung eigentlich nur eine Strafe. Trotzdem ist es schade, dass die Singkultur heute derzeit außer der Mode zu sein scheint, dass Gesangsvereine wie der in Bettmar wohl kaum noch Chancen haben. Es ist wohl so: Nur ein Wunder kann diese Vereine noch retten

