Vom Schlupf zum Schlüpfer!

Ein Schlupf tritt auf bei miteinander in Reib-Kontakt stehenden Teilen, die planmäßig und mehr oder weniger gelungen gegenseitig Energie übertragen wollen, sollen oder können. Man spricht in der Mechanik bzw. der Physik von Schlupf, wenn die tatsächlich zurückgelegte Strecke pro Radumdrehung vom Radumfang abweicht.

Wolfgang Gemba. Foto: Thomas Stechert

Bei Schlupf kommt es zu Verschleiß. Schlupf entsteht zum Beispiel beim Durchdrehen oder Blockieren von Rädern oder Reifen. So kennt man beim Autofahren den Schlupf: beim Kraftstart an der auf grün springenden Ampel. Manch einer liebt es eben, beim Schlupf die Räder qualmen zu lassen, das ist Schlupf für Experten in Höchstform! Schlupf = 0 %: der Reifen haftet; Schlupf = 100 %: der Reifen dreht durch!

Gelegentlich hört, sieht und riecht man Spuren von Motorrädern, die diese Form des Schlupfes als Beweis von Manneskönnen und Manneskraft demonstrieren. Ich kann so etwas nicht und will es auch nicht können, außerdem habe ich nur ein Fahrrad, mit dem das lächerlich aussähe.

Beim Schlupf des Riemenantriebes unterscheidet man noch den Dehnschlupf und Gleitschlupf. Beim Dehnschlupf dehnt sich der Treibriemen während der Kraftübertragung von einem rotierenden Teil auf das andere, d.h. der Teil des Riemens, der zur antreibenden Scheibe läuft, ist etwas länger gegenüber dem zurücklaufenden Teil, auch „Leertrum“ genannt. Beim Gleitschlupf rutscht eines der Teile durch, der Riemen verschleißt. So weit so gut.

Ich hatte auch Schlupf: Dehnschlupf, Gleitschlupf und das Gefühl des Leertrums mit Hinterlassung von viel Qualm, ohne Übertragung von Energie für andere und mich! So in Wahrnehmung eines Pöstchens in einem ehrenamtlichen Fachausschuss, eines Pöstchens in einem ehrenamtlichen Landesausschuss, eines Pöstchens in einem ehrenamtlichen Bundesausschusses, manchmal im Job, dieses Jahr in Wahrnehmung eines Pöstchens im Vorstand eines Vereins. Es fing schon an zu qualmen, zunehmend in der Funktion als gefühltes „Leertrum“... Was habe ich gemacht? Ich bin dem Schlupf weggeschlüpft.

Bei der selbstständigen Befreiung eines Tiers aus einem Ei, bei Insekten, die sich aus der Puppe befreien, spricht man vom „Schlüpfen“. (Synonyme für „schlüpfen“ lauten: herausspringen, heraustreten, hinauslaufen, ins Freie gelangen, nach draußen kommen, herauskommen). Ich bin auch geschlüpft, herausgeschlüpft aus den Ausschüssen, aus dem Job, aus dem Vereinsvorstand.

Vom Schlupf zum Schlüpfer, es fühlt sich gut an, fest, solide, wieder bei sich selbst angekommen zu sein, sich weniger wichtig zu nehmen, nicht schlüpfrig.

Wolfgang Gemba, ehemals Kreisrat für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz der Peiner Landkreisverwaltung, schreibt in seiner Kolumne zu aktuellen Themen, „die einen Menschen im Peiner Land so bewegen“.