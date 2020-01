Bauanleitung gesucht

Ich wollte gerne wieder wie als Kind ein Wasserrad in dem Flusslauf aufbauen.

Als Kind war ich viel draußen, wenn nicht ein Videorekorder oder ein Telespiel zur Verfügung standen. Aber das war selten der Fall. Im Wald konnte ich mich den ganzen Tag beschäftigen, ohne Kontakt zu den Eltern per Mobiltelefon. Abends war ich pünktlich daheim. Buden bauen oder einen Bogen, das füllte den Tag im kühlen Grün in heißen Sommern. Neulich war ich im Harz unterwegs, ging an einem Fluss voller Felsen entlang. Sofort sah ich zwei geeignete für ein Lager für ein Wasserrad, das ein umgeleiteter Wasserfall antreiben sollte. Aber ich hatte nicht wie früher mein Messer dabei und mir fiel die Bauanleitung nicht mehr ein. Hat jemand eine?

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an