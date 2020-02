Der Sturm „Sabine“ – er ist über Deutschland hinweggefegt und hat teilweise riesige Schäden angerichtet. Auch in unserer Gegend – gar nicht weit weg vom Landkreis Peine – hat die stürmische „Sabine“ Dächer abgedeckt, Bäume und Stromleitungen gefällt. Doch der Landkreis Peine selbst ist glimpflich davongekommen – gefühlt nicht zum ersten Mal bei einem Sturm. Ob diese Vermutung richtig ist und – wenn ja – woran das liegt, das müsste vielleicht noch mal wissenschaftlich erkundet werden. Möglicherweise liegt es schlichtweg daran, dass der Landkreis Peine flächenmäßig so klein ist. Möglicherweise befinden wir uns – eine etwas gewagtere These – einfach irgendwie im Windschatten der großen Städte wie Braunschweig und Hannover, gewissermaßen als geschütztes „Sandwich“: Das hätte doch was.

