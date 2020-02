Verwirrung um den Kohl

Und jetzt kommt der Hammer: Ahlers zufolge ist das, was traditionell Braunkohl heißt, heute in der Regel doch der zartere Grünkohl.

Da ist ein Fachmann gefragt – und Rolf Ahlers aus Wendeburg ist ein Kohl-Kenner. Denn es gibt ihn doch – den Unterschied zwischen Grünkohl und Braunkohl. Der Grünkohl hat durchgehend grüne Blätter; beim Braunkohl sind sie rötlich-braun eingefärbt, besonders an den Rändern. Und jetzt kommt der Hammer: Ahlers zufolge ist das, was traditionell Braunkohl heißt, heute in der Regel doch der zartere Grünkohl. Was haben wir also bei der Vechelder CDU verspeist? Jedenfalls ist klar: Der Braunkohl heißt nicht deshalb so, weil er angebrannt ist.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an