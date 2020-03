29. Februar – ein Glückstag?

Das Top-Model Lena Gercke hat es sich offenbar am Samstag in Mexiko so richtig gut gehen lassen – sie ist gerade schwanger.

Am Samstag ist es durchaus ein Thema gewesen: Bundesweit soll es 57.000 Menschen geben, die am 29. Februar Geburtstag haben – und (mindestens) einer ist ganz bestimmt auch in unserer Nähe: Harri Liedtke aus Vechelde. Er hat somit erst 21 mal an „seinem“ Tag Geburtstag feiern können – obwohl er bereits 84 Jahre alt ist. Ganz klar: Das Schaltjahr ist schuld, den 29. Februar gibt es eben nur alle vier Jahre.

Betroffen von dieser kalendarischen Kuriosität sind auch Promis – zumindest von zweien habe ich gehört: Das Top-Model Lena Gercke hat es sich offenbar am Samstag in Mexiko so richtig gut gehen lassen – sie ist gerade schwanger.

Auch der Fußballspieler Benedikt Höwedes hatte am Samstag „seinen“ Tag: Der 32-Jährige Weltmeister von 2014 musste aber ausgerechnet am 29. Februar mit seiner Mannschaft Lokomotive Moskau bei Spitzenreiter Zenit Sankt Petersburg ran – das Spiel endete 0:0. Vielleicht ist der 29. Februar ja auch so etwas wie ein Glückstag.

