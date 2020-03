Anregende Absagen

Angesichts der aktuellen Entwicklung dürften nun einigen mehr endgültig die Corona-(Bier-)Witze vergangen sein. Nun gibt es die Absagen oder Geisterspiele der drei großen Mannschaften in unserer Region. Da kursierten am Mittwoch natürlich schnell diverse Nickligkeiten in Wort und Bild. Einiges ist gelungen und witzig! Aber auch hier lagen einige voll daneben oder präsentierten offen ihren plumpen Hass. Die, die sich nicht unterkriegen lassen, haben meinen Respekt. Dann halte ich es wie Otto in seiner uralten Büttenrede: „Tumor ist, wenn man trotzdem lacht!“

