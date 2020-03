Unglückstag – nein, danke

Nein, abergläubig bin ich – als rational denkender „Vernunftmensch“ – natürlich nicht. Dennoch habe ich heute auf meinen Kalender geschaut und mir gedacht: Was kann dieser Tag mir wohl bringen? Freitag, der 13. – das kann ja nur gut werden. Wer diesen (angeblichen) Unglückstag mal googelt, wird feststellen: Mit dem Börsenkrach 1929 in USA hat der Tag gar nichts zu tun, denn der hat bereits am Donnerstag begonnen. Und wenn ich sehe, wie viele Absagen wegen „Corona“ uns in der Redaktion am Donnerstag erreicht haben, dann hoffe ich: Heute kann es nur besser werden – trotz dieses Datums.

