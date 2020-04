Miteinander füreinander im Peiner Land

Das war der vorläufige traurige Höhepunkt der Corona-Krise im Landkreis Peine: In dieser Woche waren zwei Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen – ein 89 Jahre alter Mann verstarb im Klinikum Peine, und ein 79 Jahre alter Mann erlag in einem Krankenhaus außerhalb des Landkreises seiner Erkrankung.

Es bleibt die Hoffnung, dass die Zahl der Corona-Todesfälle in Peine nicht weiter steigt. So sei allen Betroffenen, die sich inzwischen infiziert haben, gute und rasche Genesung gewünscht.

Die Zahl der Infektionsfälle im Peiner Land hat mittlerweile die 100 überschritten. Mit einem weiteren Anstieg muss derzeit leider noch gerechnet werden. Deshalb ist es wichtig, dass alle Menschen im Peiner Land sich strikt und verantwortungsbewusst an die geltenden Verfügungen halten – nicht nur um sich selbst zu schützen, sondern auch und vor allem ihre Mitmenschen. So ist etwa das Kontaktverbot zu beherzigen oder der Sicherheitsabstand beim Einkauf im Supermarkt oder in der Drogerie einzuhalten.

In diesem Zusammenhang ist es eine gute Nachricht, dass im Klinikum Peine für den Fall der Fälle die Zahl der Intensivbetten und der Beatmungsplätze bereits aufgestockt werden konnte und noch weiter wird. Auch die Ausstattung mit Schutzmaterialien ist laut Klinikum derzeit gegeben, weil der Materialbestand schon frühzeitig aufgefüllt worden war.

An dieser Stelle sei ein weiteres Mal allen Mitarbeitern des Klinikums Dank und Anerkennung für das aufopferungsvolle Engagement in dieser Krisenzeit ausgesprochen. Denn der Schatten des laufenden Insolvenzverfahrens liegt nach wie vor auf dem Haus, nach wie vor sind die Zukunftsperspektiven unklar – das betrifft die Belegschaft wie die Menschen im Peiner Land als Patienten. Ein Lichtblick könnte sich nächste Woche ergeben, zumindest haben die Akteure neue Informationen angekündigt.

Bemerkenswert und optimistisch stimmend ist im Übrigen auch die Hilfsbereitschaft der Menschen füreinander im Peiner Land in dieser Zeit der Not. So rattern beispielsweise überall im Kreis die Nähmaschinen für die Hilfsaktion „Das Peiner Land näht“ – nämlich Schutzmasken für medizinische wie auch nicht-medizinische Fachkräfte. Wer mitmachten möchte, findet hier Infos und die Anleitung: www.landkreis-peine.de/Aktuelles-Bürgerservice/Coronaviren

Beispielhaft ist auch der Appell der beiden Freischießen-Bürgerschaffer Thomas Weitling und Hans-Peter Männer, die die Aktion #Peinehältzusammen unterstützen: „Wir rufen dazu auf, nicht die Zeit zum Online-Einkauf zu nutzen, sondern sich etwas einzuschränken und die Bedürfnisse später im Peiner Einzelhandel nachzuholen. Es kommt uns allen zugute. Einkaufen im Internet bei ortsfremden Anbietern ist unsolidarisch.“

Das vielfach praktizierte Füreinander trägt dazu bei, dass das große Miteinander gelingt und gemeinsam die Krise bewältigt wird.