Ostern digital

So große Lücken die Corona-Pandemie auch reißt, sie bringt auch eine Menge Kreativität hervor, die digital umgesetzt wird, sei es von Erzieherinnen, von Jugendpflege-Teams wie Privatpersonen.

Das Team der Propsteijugend Vechelde zum Beispiel gibt Tipps gegen Langeweile. Die Ideensammlung beinhaltet den Kleiderschrank ausmisten, ein Glas mit 365 Sprüchen, Wünschen und Witzen für eine liebe Person füllen, Blumentöpfe verzieren, nicht „tickern“, sondern „richtige“ Telefonate mit der Familie führen.

Besonders gefordert sind die Kirchen – Ostern ohne Gottesdienste. Geht das? Ja, denn auch die Pastoren nutzen den digitalen Weg, so entstehen Youtube-Gottesdienste und Online-Andachten – aber gut, dass es auch noch das gute alte Papier gibt: In den evangelischen Gemeinden in der Gemeinde Wendburg wurde ein Mini-Gemeindebrief für Ostern erstellt, der in jedes Haus verteilt wird.

