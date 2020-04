Vincent van Gogh wird mit der Aussage zitiert „Mit einem Bild möchte ich etwas Tröstliches sagen, so wie Musik tröstlich ist.“

Gerade in Zeiten der Beschränkung der sozialen Kontakte und der nahezu völligen Zurücknahme des öffentlichen Lebens wegen Corona ist es hilfreich, sich der eigenen Fähigkeiten und Talente zu erinnern. Es ist den Versuch wert, sie zu aktivieren oder reaktivieren. Und es ist tröstlich!

Schon als Kind habe ich gerne gezeichnet und gemalt, in der Schule war dieses Fach eins meiner Lieblingsfächer. Und ich bekam gute Noten, ein Ausgleich für andere Noten in anderen Fächern, die mir nicht so lagen. Die Benotung war nicht alles, aber tat gut.

Der Brockhaus sagt: „Zum Inhalt der Malerei kann alles aus der sichtbaren Welt, dem Vorstellungs- und Gefühlsbereich gemacht werden. Themen und Motive gibt es reichlich. Kürzlich wurde ich von meiner Frau auf ein Leserinnenfoto in der Braunschweiger Zeitung aufmerksam gemacht – ein Foto der Fotografin Angelika Heinze vom 14. März: Ein Rabe, im Geäst eines Baumes sitzend, schaut vor dunkelblauem Nachthimmel einem runden goldgelben, fast orangenen Vollmond an.

Gesagt, getan. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Als Farbe des Himmels bewirkt sie Ruhe, Schönheit und Sehnsucht. Im Orange als Farbe der untergehenden Sonne oder des satten Vollmondes wird die Komplementärfarbe zu Blau aktiv. Damit hat so ein Bild in sich eine schöne Spannung.

Ich habe mir einige Tage Zeit genommen. Das kleine Foto in der Zeitung wurde vergrößert, und ich prägte mir die Proportionen ein. Eine Leinwand 50 mal 70 Zentimeter wurde aufgespannt, die Acrylfarben, Pinsel, Spachtel, Malpalette und weitere Utensilien bereitgelegt. Ein gelegentliches Gläschen Wein dazu – und ab ging die Post.

Während der Fertigstellung gab es hin und wieder diskrete Hinweise der Chefin des Hauses zu Details. Daran habe ich mich nicht nur beim Malen gewöhnt. In den allermeisten Fällen gehe ich darauf ein, aber ab und zu muss ich betonen, dass ich der Malende bin und ein eigenes Werk kreiere.

Am Ende habe ich noch die Fotografin angeschrieben, ihr ein Foto meines gemalten Motives geschickt und mich für das schöne Motiv bedankt. Sie hat sich gefreut. So kann es in Corona-Zeiten gehen. Vor Jahren hatte ich mir ein doppeltes Geschenk gemacht, in dem ich mir mit meiner Mutter gemeinsam ein Mal-Wochenende in Schleswig-Holstein gegönnt habe. Wir haben uns mit einem Blumenthema befasst. Sie wusste nicht, dass sie malen kann!

„Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das Große vergebens warten.“ (Pearl S. Buck)

Wolfgang Gemba, ehemals Kreisrat für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz der Peiner Landkreisverwaltung, schreibt in seiner Kolumne zu aktuellen Themen, „die einen Menschen im Peiner Land so bewegen“.